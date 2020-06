Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos-Bankholzen) Diebstahl von Gartengeräten (26.06.2020 - 28.06.2020)

Moos-Bankholzen, Lkrs. KN (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Freitag, 13.00 Uhr, bis Sonntag, 14.00 Uhr, eine Gartenfräse, einen Rasentrimmer und zwei Schubkarren aus einem Maschinenschopf in der Hegaustraße. Der Schopf befindet sich auf einem Grundstück am Ortsrand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell