Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Pkw-Fahrer prallt gegen Fahrradfahrerin (30.06.2020)

Konstanz (ots)

Eine 54-jährige Radfahrerin fuhr am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr auf dem Radweg der Reichenaustraße in Richtung Stromeyersdorf und wollte beim Kreuzungsbereich vor dem Kreisverkehr die Straße an der dortigen Rad-/Fußgängerampel überqueren. Die Ampel zeigte hierbei rotes Licht. Ein 44-jähriger Autofahrer wartete auf der Linksabbiegerspur an der Ampel, fuhr bei grün los, um in die Stromeyersdorfstraße zu fahren und kollidierte mit der Radfahrerin. Durch den Zusammenprall stürzte die Frau. Vom Rettungsdienst wurde sie mit Verdacht auf einen Beinbruch ins Krankenhaus gebracht.

