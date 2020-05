Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren in 57555 Mudersbach

Mudersbach (ots)

Am 09.05.2020, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von Kupferrohren in Mudersbach, Im Hüttenwald. Zwei unbekannte Männer entwendeten von einem offenen Anhänger, der vor einem Privatgrundstück in der Straße "Im Hüttenwald" stand, ca. 50 Meter Kupferrohre und einen Eimer mit Rotgußteilen. Die beiden Personen waren mit einem weißen Kastenwagen mit englischen Kennzeichen vorgefahren. Die Rohre und der Eimer wurden von dem Anhänger direkt in den Kastenwagen geladen. Anschließend entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Hinweise, insbesondere auf das angebrachte Kennzeichen, bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260.

