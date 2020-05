Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen

Oberdreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 10.05.2020, um 01:35 Uhr kam es in Oberdreis, Ortsteil Lautzert, in der Waldstraße zu Sachbeschädigungen, bei denen ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Es wurde eine Hauswand besprüht, weiterhin wurden vier hintereinander geparkte Autos mutwillig beschädigt. Die noch unbekannten Täter besprühten die Autos mit Farbe, traten die Außenspiegel ab, zerstachen alle Reifen und schlugen bei zwei Autos zusätzlich die Frontscheibe ein. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681/ 9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell