Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Holzdiebstahl in Epgert

Epgert (ots)

In der Zeit vom 20.03.2020 bis 08.05.2020 wurde von noch unbekannten Tätern an einem parallel zur L 270 in der Ortschaft Epgert verlaufenden Feldweg eine größere Anzahl von Holzstämmen entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ca. 10 Raummeter Langholz aus Eichen- und Buchenstämmen. Auf Grund der Menge des Diebesgutes, dürften sich die Täter mehrfach oder zumindest für einen längeren Zeitraum an der Tatörtlichkeit aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

