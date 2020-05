Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 07.05.2020 Verkehrsunfall mit Verletzten

Weyerbusch (ots)

Ein 33- jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Frankfurter Straße(B8) aus Richtung Birnbach kommend in Fahrtrichtung NRW. Eine 21- jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Siegstraße (K23) aus Richtung Marenbach kommend in Fahrtrichtung Weyerbusch. Sie beabsichtigte mit ihrem PKW von der K23 auf die bevorrechtigte B8 in Fahrtrichtung NRW aufzufahren. Dabei übersah sie den herankommenden PKW und fuhr ungebremst in diesen ein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW nach links (Blickrichtung NRW) in den Lerchenweg abgewiesen. Hier überfuhr sie eine Mauer und prallte gegen einen geparkten PKW . Beim Zusammenstoß wurde die 21- jährige und drei Beifahrer in ihrem PKW sowie der 33- jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung ins KH Altenkirchen verbracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 30.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizei Altenkirchen



Tel.: 02681/9460



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell