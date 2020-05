Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Betzdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, den 07.05.2020, gegen 03:20 Uhr, in Betzdorf die Friedrichstraße von Alsdorf kommend und wollte an der Einmündung zur Steinerother Straße nach links abbiegen. Dabei fuhr er die Lichtzeichenanlage für Fußgänger ab und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Betzdorf, Tel.:02741-9260

