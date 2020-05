Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Silberfarbener 3-er BMW gesucht

Emmerzhausen (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2020, fand gegen 20:25 Uhr auf der Landesstraße 280 zwischen Daaden und Emmerzhausen ein spektakulärer Verkehrsunfall statt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Pkw´s, der Marke BMW, alte 3-er Reihe, überholte einen vor sich fahrenden Omnibus mit hoher Geschwindigkeit. Unmittelbar nachdem der BMW vor dem Bus einscherte, überquerte ein Stück Rehwild die Fahrbahn und wurde frontal von dem BMW erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Kadaver- und Karosserieteile auf einer Strecke von ca. 100 m über die gesamte Fahrbahn verteilt. Der Fahrer des silberfarbenen BMW setzte seine Fahrt unbehelligt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden oder das Tier zu kümmern. Auch kam er den Pflichten eines Unfallbeteiligten sowie der Meldepflicht nach dem Landesjagdgesetz nicht nach. Auch wenn der Bus und ein weiterer nachfolgender Pkw unbeschadet durch das entstandene Splitterfeld auf der Fahrbahn fuhren, dürfte es nur den glücklichen Umständen und der Absicherung der nachfolgenden Verkehrsteilnehmer zu verdanken sein, dass niemand zu Schaden kam. Weiterhin wurde gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer ein Verfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Auffällig an dem silberfarbenen BMW soll ein schwarz lackierter Frontkotflügel gewesen sein.

Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Betzdorf, Tel.:02741-9260

