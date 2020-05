Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Straßenhaus

Windhagen (ots)

Verkehrsunfallflucht Windhagen

In der Zeit vom 05.05.2020 18:00Uhr bis 06.05.2020 07:00Uhr wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen in der Reinhard-Wirtgen-Straße in Windhagen umgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Verlust eines Portemonnaies

Am 06.05.2020 gegen 09.10Uhr verlor ein Kunde eines Frisörsalons seine Geldbörse samt Inhalt auf dem Parkplatz des Westerwaldparks in Oberhonnefeld-Gierend. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, dass eine weibliche Person am Fahrzeug des Geschädigten stand und etwas vom Boden aufhob. Ob es sich hierbei um das Portemonnaie handelt, ist jedoch unklar. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Verkehrsunfallflucht Horhausen

Am 05.05.2020 wurde zwischen 14:00Uhr und 14:30Uhr ein ordnungsgemäß abgestellter PKW VW Lupo auf dem Parkplatz des TEDI-Marktes in der Rheinstraße in Horhausen beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken die hintere Stoßstange, entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell