Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krades auf der B 42 zwischen Hammerstein und Leutesdorf

Neuwied (ots)

Am Donnerstag, 06.05.20 gegen 17:03 Uhr befuhr der 64jährige Fahrer eines Krades Kawasaki die B 42 aus Richtung Hammerstein kommend in Richtung Leutesdorf. In Höhe des dortigen Campingplatzes verlor er beim Bremsen die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Er wurde leicht verletzt (Schmerzen am Bein) und ärztlich behandelt. Das Krad wurde leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell