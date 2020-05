Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag zu Verkehrsunfall mit Personenschaden/ B42

Neuwied/Linz (ots)

Am Mittwoch, den 06.05.2020 wurde die Polizeiinspektion Linz um 16:43 h über einen Verkehrsunfall auf der B42, zwischen den Ortslagen Hammerstein und Leutesdorf in Kenntnis gesetzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 69-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die B42 in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Unfallstelle geriet die Fahrzeugführerin aufgrund ungeklärter Umstände in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Durch die Kollision erlitten die Unfallverursacherin und eine entgegenkommende Fahrzeugführerin schwere Verletzungen. Die Unfallverursacherin wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die B42 ist weiterhin in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 19:30 h andauern. Der Bahnverkehr musste im Rahmen der Rettungsmaßnahmen für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt.

