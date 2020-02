POL-HB: Nr.: 0146 -Verdächtige Briefsendung an Moschee

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, Stapelfeldtstraße Zeit: 29.02.2020, 09:45 Uhr

Bei der Moschee in der Stapelfeldtstraße hat ein verdächtiger Brief am Samstag einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Der Polizei wurde am Vormittag ein verdächtiger Brief mit pulverartigem Inhalt gemeldet. Spezialisten der Polizei Bremen und der Bundespolizei untersuchten anschließend das Pulver und stellten fest, dass es sich um eine ungefährliche Substanz handelt.

Die Maßnahmen wurden inzwischen wieder aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an.

