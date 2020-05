Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aktuelle Verkehrsunfallflucht in Leutesdorf - Zeugensuche!

Neuwied (ots)

Am heutigen 07.05.2020 gegen 12.55 Uhr kam es in Leutesdorf, Hauptstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aus Richtung Neuwied kommendes Zweirad versuchte im Bereich des Ortseingangs, einen vor dem Zweirad fahrenden kleinen Lkw oder Transporter zu überholen. Dazu scherte der Zweiradfahrer auf die Gegenfahrbahn aus. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Zweiradfahrer wieder einscheren, streifte dabei jedoch einen ihm entgegenkommenden Pkw. Anschließend überholte das Zweirad den Transporter und floh in Richtung Rheinbrohl. An dem Pkw der Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden. Von dem flüchtigen Zweirad ist ein Kennzeichenfragment bekannt, die Ermittlungen dahingehend laufen. Bei dem Zweirad könnte es sich um einen Roller o.ä. mit amtlichem Kennzeichen (sogenanntes Leichtkraftrad) handeln.

Die Polizei Neuwied fragt: wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen? Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich in Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

