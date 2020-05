Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung PI Betzdorf vom 08.05.2020

Betzdorf (ots)

Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 09.05.2020

Betzdorf - Räuberischer Diebstahl von Skateboards, Zeugen gesucht

Am 08.05.2020 gegen 22:00 Uhr entwendeten zwei männliche Täter die Skateboards von zwei 17- und 19-jährigen Geschädigten, die sich auf dem Schulhof der IGS Betzdorf aufhielten. Einem der Geschädigten gelang es kurz nach der Entwendung einen Täter am Arm festzuhalten. Der Täter schlug dem Geschädigten daraufhin ins Gesicht und floh mit der Beute. Später fanden die Geschädigten die Skateboards im Rahmen der Nachsuche auf. Die Täter flohen zu Fuß in Richtung Betzdorf-Innenstadt. Während einer der Tatverdächtigen (trug eine lila Jacke) identifiziert werden konnte, blieb der andere bislang unbekannt. Der männliche, ca. 185 cm große, schlanke, ca. 17-19 Jahre alte unbekannte Tatverdächtige trug kurzes blondes Haar und war mit einer dunklen Jeans und einem grauen Hoodie bekleidet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Betzdorf, unter der Telefonnummer 02741-9260 oder per E-Mail an "pibetzdorf@polizei.rlp.de, zu melden.

Steineroth, Betzorf - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Am 08.05.2020 um 12:16 Uhr befuhr der 55-jährige Kradfahrer die L288 von Steineroth kommend in Fahrtrichtung Betzdorf. In Höhe einer Firmeneinfahrt beabsichtigte ein vor dem Krad befindlicher PKW nach links abzubiegen. Das Krad fuhr dem verkehrsbedingt wartendem PKW hinten auf, sodass sich der Kradfahrer leichte Verletzungen hinzuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Elkenroth - Verkehrsunfall mit schwangerer Verkehrsteilnehmerin

Am 08.05.2020 um 17:27 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall im Bereich "Bruchstraße" in Elkenroth. Der 47-jährige Unfallverursacher fuhr der an der Einmündung zur "Betzdorfer Straße" der verkehrsbedingt wartenden 28-jährigen schwangeren Verkehrsteilnehmerin auf ihren PKW auf. Die Fahrerin wurde zu einer Abklärung möglicher Verletzungen des Ungeborenen in das Krankenhaus Kirchen verbracht. Untersuchungen ergaben, dass es zu keinen Verletzungen kam.

