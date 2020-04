Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

VS) Verkehrsnfallflucht nach Parkrempler (26.04.2020)

Unterkirnach (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bereits am vergangenen Wochenende beim Ein- oder Ausparken einen roten Subaru Justy, der auf dem Parkplatz beim betreuten Wohnen am Rathausplatz abgestellt war. Ohne sich um die Regulierung des Streifschadens an der hinteren linken Seite von rund 750 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 / 94950-0, in Verbindung zu setzen.

