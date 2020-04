Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Kreuzungsunfall mit hohem Sachschaden (28.04.2020

Villingen-Schwenningen (ots)

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Oberdorfstraße / Turnerstraße ereignet hat. Ein 31-jähriger Renault Laguna-Fahrer fuhr auf der Turnerstraße und wollte die Oberdorfstraße queren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Mercedes-Fahrer, der auf der vorfahrtsberechtigten Oberdorfstraße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die beiden Fahrer blieben durch den Unfall unverletzt. Ein Abschleppwagen musste beide durch den Zusammenstoß schwer beschädigten Autos abtransportieren.

