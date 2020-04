Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/BAB 81) Abkommen von der Fahrbahn 28.04.2020

Singen, BAB 81, Lkrs. KN (ots)

Über 25.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der BAB 81 ereignete. Ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz war auf der Autobahn vom Kreuz Hegau kommend in Richtung Konstanz unterwegs. Auf Höhe von der Ortschaft Beuren an der Aach verlor er vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Er kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, kam anschließend rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine abfallende Böschung hinab und kollidierte mit einem Wildschutzzaun. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

