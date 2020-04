Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Kalkofen) Mann sägt sich mit Kettensäge ins Bein (28.04.2020)

Hohenfels-Kalkofen, Lkrs. KN (ots)

Mit einer großen Schnittwunde am Bein musste ein 79-jähriger Mann am Dienstag gegen 14.00 Uhr nach einem Arbeitsunfall auf seinem Grundstück nach notärztlicher Behandlung vom Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen werden. Beim Absägen mehrerer Äste eines Baumes soll sich nach Angaben des Verletzten die von ihm benutzte Benzinkettensäge eingehakt haben. Beim Versuch diese zu lösen, rutschte die Säge ab und verletzte den Senior am Bein.

