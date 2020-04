Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Landkreis Rottweil) Autofahrer unter Drogeneinfluss (28.04.2020)

Vöhringen (ots)

Unter Drogeneinfluss stand ein 20-jähriger Autofahrer, der am Dienstag gegen 19.15 Uhr in der Mühlbachstraße von der Polizei kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, weshalb im Krankenhaus eine Blutprobe durchgeführt wurde. Die Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung in seinem Fahrzeug sowie bei ihm zu Hause Marihuana und Amphetamin und stellten dies sicher. Wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung muss sich der 20-Jährige nun verantworten. Zudem meldeten die Beamten den Vorfall der Führerscheinstelle.

