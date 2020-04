Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Landkreis Rottweil) Brandalarm (28.04.2020)

Epfendorf (ots)

Ein Metallspan löste Dienstagnacht gegen 23.45 Uhr in der Neckarstraße in einer Firma einen Brandalarm aus, der sich jedoch schnell als Fehlalarm entpuppte. Ein Metallspan klemmte in einer Zentrifuge und ließ die Maschine heiß laufen. Zudem platze ein Hydraulikschlauch. Die Freiwillige Feuerwehr Epfendorf war mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften am Einsatzort.

