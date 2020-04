Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in ein Firmengebäude (25.04.2020 - 27.04.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in einen Gebäudekomplex mit Büro- und sonstigen Betriebsgebäuden in der Daimlerstraße, der im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagvormittag begangen wurde.

Unbekannte Täter überstiegen in diesem Zeitraum einen Zaun und gelangten in den Innenhof des Gebäudekomplexes. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Fenster und verschafften sich so Zugang in Büroräume, die durchsucht wurden. Sie entwendeten aufgefundenes Bargeld in geringer Höhe.

Durch die erfolglos versuchten, gewaltsamen Öffnungen mehrerer Türen in dem Gebäudekomkplex verursachten die Tatverdächtigen einen Sachschaden, der den Wert des Diebesgutes deutlich übersteigt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

