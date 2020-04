Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zeugensuche zu ungeklärtem Unfallhergang (27.04.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Kreuzung Untere Vorstadt / Gießstraße / Ludwigstaler Straße ereignete.

Die 60-jährige Lenkerin eines Volkswagens befuhr die Gießstraße aus Richtung Nordstadt in Fahrtrichtung Wöhrdenbrücke und kollidierte auf der Kreuzung mit dem Opel einer 32-jährigen Pkw-Lenkerin, die die Untere Vorstadt aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Donautal befuhr und die Kreuzung überquerte.

Die vorfahrtsregelnde Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt in Betrieb. Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeugführinnen gaben bei der Unfallaufnahme zu Protokoll, bei grüner Ampel in den Kreuzungsberiech eingefahren zu sein.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, der entstandene Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

