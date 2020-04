Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen

KN) Fassade eines denkmalgeschützten Hauses mit Ei beworfen (26.04.2020)

Gaienhofen (ots)

Unbekannte beschädigten am frühen Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr die Fassade eines denkmalgeschützten Wohnhauses im Hermann-Hesse-Weg. Die Unbekannten warfen ein Hühnerei an die Außenwand und verunreinigten diese. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07335 / 97100, zu wenden

