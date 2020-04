Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer (27.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer, der am Montag gegen 18.30 Uhr in der Goldenbühlstraße unterwegs war. Ein 26-jähriger Renault Twingo Fahrer bog vom Gelände der Alu-Werke nach rechts in die Goldenbühlstraße ein und übersah den von rechts kommenden 78-jährigen Radfahrer, der auf der falschen Fahrbahnseite fuhr. Der Radler, der keinen Fahrradhelm trug, erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Während an seinem Fahrrad Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand, schätzte die Polizei den Schaden am Renault Twingo auf rund 2.000 Euro.

