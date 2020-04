Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Aufen

VS) 9-Jährige durch Hundebiss verletzt (26.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr war eine 9-Jährige in Begleitung ihrer Eltern unterwegs, als sie von einer französischen Bulldogge angefallen und gebissen wurde. Die Familie war beim Spaziergang in der Hausäckerstraße Richtung Schützenhaus unterwegs und kam an einem umzäunten Grundstück vorbei, auf dem sich zwei Hunde befanden. Die Bulldogge zwängte sich durch den Zaun und griff das Mädchen, das auf Inline Skates unterwegs war, sofort an. Obwohl der Vater versuchte, den Hund mit Tritten von seiner Tochter abzuhalten, erlitt das Mädchen eine Bisswunde am rechten Knie, die später im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 77-jährige Hundehalter eilte kurz darauf hinzu und es gelang ihm, seinen Hund anzuleinen. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die im Zusammenhang mit diesem Vorfall festgehaltenen Erkenntnisse der Polizei zur Haltung der beiden Hunde werden an die zuständigen Behörden übermittelt.

