Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

VS) Nicht zugelassenen BMW mit falschen Kennzeichen gefahren (27.04.2020)

Blumberg (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 23-jährigen Auto-Fahrer, der falsche Kennzeichen an seinem Auto montiert hatte. Der Mann hatte am 23. April in Rheinland-Pfalz einen BMW erworben und zum Kauf zwei Kennzeichen mitgenommen, die ursprünglich an einem Renault angebracht waren. Der junge Mann überführte dann selbst den nicht zugelassenen BMW mit den anmontierten Renault-Kennzeichen und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen missbräuchlicher Benutzung von Autokennzeichen und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

