Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Geldautomatensprengung

Täter flüchten auf Roller

Kranenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag (24.03.2020) auf Mittwoch (25.03.2020) kam es gegen 02:18 Uhr an der Straße "Großen Haag" zu einer Geldautomatensprengung. Bei dem Automat handelt es sich um eins freistehendes Selbstbedienungs-Automatenhäuschen auf dem Parkplatz der dortigen Einkaufsgelegenheiten. Das Automatenhäuschen wie auch der Automat wurden durch die Sprengung erheblich beschädigt. Die unbekannten Täter flüchteten nach Tatausführung auf einem Roller in Richtung Ortszentrum. Ob die Täter bei der Sprengung Geld erbeuteten ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

