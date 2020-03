Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Unfallflucht/ Geparkter Mitsubishi Carisma beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag (20. März 2020) zwischen 15.00 Uhr und 15.10 Uhr auf dem Parkplatz am Sandthof einen geparkten Mitsubishi Carisma. Der Mitsubishi stand vorwärts eingeparkt in der ersten Parkreihe vor der Geschäftszeile. Der unbekannte Fahrer beschädigt beim Ein- oder Ausparkten das linke Heck des Mitsubishis und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen schwarzmetallic farbenen PKW. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Auto machen können, sollen sich bitte bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

