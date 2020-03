Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Versuchter Einbruch/ Bewohnerin verschreckt den Einbrecher

Geldern (ots)

Am Montag (23. März 2020) gegen 03.45 Uhr wird eine 58-jährige Frau aus Walbeck von einem lauten Knall geweckt. Als sie dem Geräusch nachging, stellte sie im Wintergarten des Einfamilienhauses an der Maasstraße ihr heruntergefallenes Bügeleisen fest. Im Garten sah sie eine männliche Person, die in unbekannte Richtung flüchtete. Der Mann sei circa 1,75 m groß, habe eine kräftige Statur und sei zur Tatzeit mit einer Arbeitshose, einer Bomberjacke, einem BaseCap sowie mit Handschuhen bekleidet gewesen. Die Tür zum Wintergarten wurde durch den Täter gewaltsam geöffnet. Beute habe der Täter nach derzeitigem Stand nicht gemacht. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

