Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - PKW-Diebstahl am Gocher Krankenhaus

VW Golf mit KLE-KP699 entwendet

Goch (ots)

Am Mittwoch (18.03.2020) wurde auf dem Parkplatz des Gocher Krankenhauses an der Voßheider Straße der schwarze VW Golf eines 20-jährigen Klevers gestohlen. Der 20-Jährige hatte sein Fahrzeug am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und den Diebstahl gegen 18:00 Uhr bemerkt. In dem Golf mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-KP699 befand sich außerdem ein Kindersitz der Marke Joie.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, sowie zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.(cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell