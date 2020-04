Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Schaden durch unerlaubte Plakatierung 24.-28.4.20

Villingen/Schwenningen (ots)

Beseitigungs- und Reinigungskosten von 2.000 Euro oder mehr sind durch eine unerlaubte Plakatierung in den Stadtgebieten Villingen und Schwenningen entstanden. Auf diversen städtischen Einrichtungen und Wänden sind in den letzten Tagen Aufrufe zu einer Demonstration am 1. Mai geklebt worden. Mitarbeiter der Stadt haben schon 20 Plakate entdeckt. Wie in vergleichbaren Fällen der Vorjahre auch, geht die Polizei davon aus, dass die illegale Plakatierung von einer lokalen linksautonomen Organisation durchgeführt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721 601-0 entgegen.

