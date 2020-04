Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen) Farschmiererei (25.04.2020- 26.04.2020)

Steißlingen, Lkrs. KN (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte mit grauer Farbe am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 08 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, den Treppenaufgang am Hintereingang eines Anwesens in der Goethestraße. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738/97014, entgegen.

