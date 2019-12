Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 08.12.2019

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Mittwoch, den 4. Dezember, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des PK Oberharz einen PKW auf der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 47-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Doch damit nicht genug. Im weiteren Verlauf stellte die Beamten weitere Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte die Feststellungen und zeigte an, dass der Fahrzeugführer außerdem Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, entsprechende Verfahren eingeleitet.

Abendliche Verkehrskontrolle im Bereich ZOB

In den Abendstunden des 5. Dezember führten Beamte des PK Oberharz eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich Alter Bahnhof/ZOB durch. Besonderes Augenmerk legten die Beamten auf die Fahrtauglichkeit der kontrollierten Fahrzeugführer. So wurden u.a. Atemalkohol- und Drogentests durchgeführt. Bei einem 22-jährigen Fahrzeugführer schlug der Drogentest positiv an. Im Verlauf der Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer und auch bei dem Beifahrer Betäubungsmittel aufgefunden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fanden die Beamten außerdem Gegenstände, die nach dem Waffengesetzt verboten sind. Gegen beide Personen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mit Glasflasche ins Gesicht geschlagen

In der Nacht zu Samstag, den 07. Dezember, kam es bei einer Party in Clausthal-Zellerfeld zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der noch unbekannte Täter packte das 27-jährige Opfer zunächst an den Hals und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Als das Opfer sich hiergegen wehrte, griff der Täter zu einer Glasflasche und schlug dem Opfer hiermit erneut ins Gesicht. Das Opfer erlitt durch die Schläge unter anderem Schnittverletzungen im Kopfbereich und musste zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Täter oder verdächtigen Personen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 94 11 0 - 0 zu melden.

