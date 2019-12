Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der PI Goslar

ESD Goslar für die Zeit von Fr, 06.12.19, 12:00 Uhr bis Sa, 07.12.19, 13:30 Uhr

Goslar (ots)

Freitag, 06.12.2019

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Freitag Nachmittag wird der Polizei ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Vienenburg gemeldet, bei dem der Verursacher den Unfallort verlassen hat, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund aufmerksamer Zeugen kann der Verursacher ermittelt werden. Als die Polizei den 57jährigen Verursacher an seiner Wohnanschrift aufsucht, wird Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,47 Promille. Da der Mann angibt, Alkohol erst nach dem Unfall konsumiert zu haben, werden zwei Blutproben angeordnet, um eine nachträgliche Berechnung zu ermöglichen. Der Führerschein wird beschlagnahmt und der Mann darf bis zu einer richterlichen Entscheidung kein Kraftfahrzeug mehr führen.

Alkoholisierter Mann übernachtet im Polizeigewahrsam

Am Freitag Abend stürzt ein schwer gehbehinderter Mann mehrfach am Bahnhof Goslar zu Boden. Der hinzugerufene Rettungsdienst kann außer einer starken Alkoholisierung keine weiteren, akuten Beeinträchtigungen feststellen. Zum Schutz seiner eigenen Person wird der 62jährige Mann aus der Slowakei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Samstag, 07.12.2019

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstag Morgen, kurz vor 02:00 Uhr, teilt eine Verkehrsteilnehmerin einen verunfallten Pkw auf der Halberstädter Straße (L 518) mit. Personen seien nicht mehr vor Ort. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme kehrt der Fahrzeugführer zu seinem Pkw zurück und gibt bei einer Befragung an, den Pkw unter Alkoholeinfluss geführt zu haben. Ein Atemalkoholkontrolle ergibt einen Wert von 2,19 Promille. Dem 43jährige Mann aus Sachsen-Anhalt wird in der Polizeidienststelle Goslar eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird beschlagnahmt.

Wohnungsbrand in Langelsheim

Um 06:17 Uhr am Samstag müssen Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in den Möncheholzring in Langelsheim ausrücken. Aus bisher unbekannter Ursache entwickelte sich ein Brand auf dem Balkon einer im 2. Obergeschoss gelegenen Wohnung, der von Nachbarn gemeldet worden ist. Im Laufe der Löscharbeiten wurden Bewohner des aus drei Teilen bestehenden Gebäudekomplexes evakuiert, sofern sie die Wohnungen nicht eigenständig verlassen haben und durch das Deutsche Rote Kreuz im Gerätehaus der Feuerwehr Langelsheim versorgt. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von ca. 50.000,- EUR entstanden. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Nach Abschluss der Löscharbeiten können die Bewohner mit Ausnahme der brandbetroffenen Wohnung in ihre Wohnung zurückkehren.

Im Auftrag A. Kastner Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell