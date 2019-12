Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 07.12.19

Sturmlage / Die Sturmlage am 06.12.19 hielt auch die Polizei Bad Harzburg in Atem. Auf der Schlewecker Str. hatte sich die Oberleitung einer behelfsmäßigen Lichtzeichenanlage aufgrund des Sturmes gelockert und hing so tief herunter, dass größere Fahrzeuge wie LKW und Busse die Stelle nicht passieren konnten. Daher war eine Absicherung durch die Polizei notwendig. Die verantwortliche Firma erschien erst nach 3 Stunden am Einsatzort und entfernte das Kabel. Auf der Dr.-Heinr.-Jasper-Str. drohte die Beplankung eines Gerüstes abzureißen und auf den Gehweg/die Fahrbahn zu stürzen. Der Verantwortliche für das Gerüst war nicht in der Lage die Gefahr zu beseitigen, so dass die Feuerwehr zum Einsatz kam und die Plane entfernte. Für die Dauer der Maßnahme musste Fahrbahn durch die Feuerwehr voll gesperrt werden, da der Funkstreifenwagen der Polizei bei dem o. a. Einsatz gebunden war. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Verschiedene weitere Sturmereignisse wurden durch die Feuerwehr in deren Zuständigkeit abgearbeitet, wobei die Feuerwehr die erforderlichen Sperrmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum übernahmen und damit die Polizei erheblich entlastete. An dieser Stelle sei daher von der Polizei noch einmal vielen Dank an die Feuerwehr Bad Harzburg für die Unterstützung als auch für die reibungslose und kompetente Zusammenarbeit gesagt.

Verkehrsunfälle/ In den Nachmittagsstunden des 06.12.19 ereigneten sich im Stadtgebiet von Bad Harzburg vier Verkehrsunfälle. Um 12.45 Uhr kam es auf der Herzog-Julius-Str. zu einem Auffahrunfall mit ca. 500, -- EUR Schaden. Um 15.00 Uhr stieß ein PKW beim Einparken auf dem Gelände eines Drogeriemarktes in der Ilsenburger Str. gegen einen anderen PKW. Es entstand ein Schaden von ca. 2500, -- EUR. Um 15.30 Uhr stieß ebenfalls auf der Herzog-Julius-Str. ein PKW beim Rückwärtsfahren gegen einen anderen PKW. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 500, -- EUR. Um 17.10 Uhr fuhr ein LKW in der Straße Am Güterbahnhof vom Fahrbahnrand aus an und übersah dabei einen vorbeifahrenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000, -- EUR.

