Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Seesen vom 07.12.2019

Goslar (ots)

Pressebericht des PK Seesen vom 07.12.2019

Inverkehrbringen von Falschgeld Am 05.12.2019, um 12.30 Uhr, wollte ein 72jähriger Seesener seine Tankrechnung bei einer Tankstelle in der Braunschweiger Str. mit einem offensichtlich gefälschtem 10 Euroschein bezahlen. Nachdem der umsichtigen Kassiererin die Fälschung auffiel, informierte sie die Polizei. Das Falsifikat wurde sichergestellt und gegen den 72 jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Wildunfall Am 06.12.2019, um 07.00 Uhr, befuhr ein 69jähriger Ildehäuser die B 248 aus Ildehausen kommend in Rtg. Seesen. Hierbei kollidierte er mit einem über die Fahrbahn wechselndem Reh. Das Reh wurde durch den Aufprall getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verkehrsunfall Am 06.12.2019, um 11.40 Uhr, hielt eine 26jährige Seesenerin mit ihrem Pkw verkehrsbedingt vor der LZA im Einmündungsbereich der Bornhäuser Str. zur Bockenemer Str. Eine hinter ihr fahrende 78 jährige Seesenerin übersah den haltenden Pkw und fuhr mit ihrem Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1100 Euro. Wildunfall Am 07.12.2019, um 00.50 Uhr, befuhr eine 34jährige Seesenerin mit ihrem Pkw die K 64 in Rtg. Kirchberg. Hierbei stieß sie mit einem über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Am Pkw entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Verkehrsunfall Am 06.12.2019, um 20.35 Uhr, befuhr eine 20jährige Seesenerin mit ihrem Pkw die B 243 aus Seesen kommend in Rtg. Bornhausen. Hierbei kam sie aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben. Die junge Frau wurde im Anschluß mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden Höhe von ca. 3000 Euro. Ruhestörung und Beleidigung Am 07.12.2019, wurde die Seesener Polizei zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Seesen eingesetzt. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der amtsbekannte 20jährige Ruhestörer die eingesetzten Beamten. Gegen den jungen Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Goldschmidt, POK

