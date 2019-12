Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter beschädigten Heckscheibe eines Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Brinke, 02.12.2019, 19:00 Uhr-03.12.2019, 07:00 Uhr. Derzeit ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der offensichtlich vorsätzlich die Heckscheibe eines geparkten Seat eingeschlagen hatte. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lebenstedt unter 05341/18970.

Radfahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Bruchmachtersen, Söhlekamp, 03.12.2019, 11:15 Uhr. Bei der Kontrolle eines 28-jährigen Radfahrers stellte die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Dem Mann musste daraufhin eine Blutprobe entnommen werden.

