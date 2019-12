Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.12.2019

Peine (ots)

Einbrüche im Bereich Peine

Am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Amselweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten offenbar nach Wertgegenständen und entfernten sich anschließend unerkannt. Das Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Ein Schaden in unbekannter Höhe entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Gemeinde Ilsede. In der Straße "Kleine Heide" drangen am Montag, zwischen 15:30 Uhr und 18:10 Uhr, unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten offenbar nach Wertgegenständen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Das Diebesgut und eine Schadenshöhe sind zurzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, in Verbindung zu setzen.

Falsche Polizeibeamte

Derweilen sind der Polizei Peine mehrere Fälle falscher Polizeibeamter bekannt geworden. Hierbei werden insbesondere Personen höheren Alters angerufen und erklärt, dass eine angebliche Bande festgenommen worden sei. Die Täter fordern die Bürger auf, ihr Vermögen, Schmuck etc. zu sichern, indem die Wertgegenstände an sie ausgehändigt werden.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen oder ähnlichen Kontaktaufnahmen! Bitte rufen sie umgehend bei der Polizei an oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf, sollten sie einen solchen Anruf erhalten. Ganz wichtig ist, dass Sie dem Anrufer keine Informationen über sich oder ihre Lebenssituation mitteilen und auch keine Wertgegenstände aushändigen. Lassen Sie sich immer einen Dienstausweis vorzeigen, wenn Polizeibeamte an Ihrer Tür klingeln. Sollten Sie dennoch verunsichert sein, rufen sie die Polizei an, um sicher zu gehen.

Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizei Peine, Telefon 05171/9990.

Scheibe eines PKW eingeschlagen

Peine. Unbekannte Täter schlugen am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 11:20 Uhr, die Heckscheibe eines Seat ein, welcher auf einem Schulparkplatz in der Pelikanstraße geparkt war. Die Hintergründe sind derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Drei Verletzte nach Unfall

Ilsede. Am Montag, gegen 18:10 Uhr, kam es auf dem Hüttenweg Ecke Eichstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 57-jährige Ilsederin befuhr mit ihrem PKW den Hüttenweg, um offenbar in die Eichstraße einzufahren. Hier übersah sie nach aktuellem Erkenntnisstand einen 21-jährigen Peiner, der mit seinem VW Sportsvan die Eichstraße in Richtung Gerhard-Lukas-Straße befuhr. Die drei Mitfahrer des 21-jährigen Peiner (20,21 und 21 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Eine Versorgung im Klinikum war nicht erforderlich. Ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand.

