Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkohol und Drogen "intus"

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag in Otterberg einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der "berauscht" am Steuer saß. Bei einer routinemäßigen Kontrolle des Pkw gegen 1.45 Uhr in der Johannisstraße fiel auf, dass der Fahrer eine Alkoholfahne hatte und zudem drogentypisches Verhalten zeigte. Darauf angesprochen, gab der 37-Jährige zu, "vor vier Tagen" Haschisch geraucht zu haben. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Promillewert von 0,2 an.

Zur genauen Bestimmung der Alkohol- und Drogenkonzentration im Blut, musste der Mann mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig sichergestellt. |cri

