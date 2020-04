Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Niesen löst Kettenreaktion aus.

Kaiserslautern (ots)

Während der Fahrt zu niesen und dabei das Lenkrad festzuhalten, ist gar nicht so einfach. Eine Autofahrerin hat am Donnerstagabend in der Mannheimer Straße dadurch einen Unfall gebaut - und eine Kettenreaktion ausgelöst.

Die 25-jährige Frau war kurz vor 22 Uhr gerade mit ihrem Auto aus der Daniel-Häberle-Straße in die Mannheimer Straße abgebogen, als es in ihrer Nase kitzelte und sie niesen musste. Dabei verzog sie offenbar das Lenkrad nach rechts, so dass der Hyundai gegen einen VW Tiguan prallte, der am Straßenrand abgestellt war.

Durch den Anstoß wurde der VW Tiguan nach vorne geschoben und stieß gegen einen geparkten Roller - dieser kippte dadurch um. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden - insgesamt etliche tausend Euro. Der Hyundai und der Tiguan wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die 25-jährige Unfallfahrerin klagte nach der Kollision über Schmerzen in der Schulter. Sie wurde deshalb vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. |cri

