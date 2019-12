Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Werkzeugmaschinen aus Fahrzeugen gestohlen

Hattingen (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag machten sich Werkzeugdiebe an insgesamt drei Baustellenfahrzeugen und einem Anhänger zu schaffen. Die Fahrzeuge waren auf einem Firmengelände an der Heiskampstraße abgestellt. Die Diebe hatten es auf Werkzeugmaschinen abgesehen, die in den Fahrzeugen gelagert wurden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor

