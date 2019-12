Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Geklauten Roller liegen gelassen

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag entdeckte ein 16-jähriger Sprockhöveler, dass in der Nacht Unbekannte versuchten seinen am Eickersiepen abgestellten Roller zu entwenden. Der 16-Jährige fand seinen Roller ein paar Meter vom Abstellort entfernt wieder. Der Roller war beschädigt und augenscheinlich versuchten die Täter das Fahrzeug kurzzuschließen. Als den Täter dieses nicht gelang, ließen sie das Fahrzeug zurück.

