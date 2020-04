Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Bei einer Verkehrskontrolle gleich mehrere Verstöße festgestellt (28.04.2020)

Trossingen, Lkrs. TUT (ots)

Beamte des Polizeireviers Spaichingen kontrollierten am Dienstag gegen 18.00 Uhr in der Straße "Marktplatz" einen 33-jährigen Peugeot-Fahrer. Während der Überprüfung zeigte der 33-Jährige Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Nachdem ein Urintest positiv reagiert hatte, veranlassten die Polizisten eine ärztliche Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt. Im Fahrzeug befanden sich weitere drei Personen, die nicht im gleichen Hausstand leben wie der Fahrer, was einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung darstellt. Zudem saß ein sechsjähriges Kind ohne Sicherung auf dem Schoß eines Mitfahrers auf der Rückbank. Dies wird ebenfalls von den Beamten zur Anzeige gebracht.

