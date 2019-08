Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung durch Graffiti am Aeroclub Morschenich

Aachen /Merzenich-Morschenich (ots)

Unbekannte haben in den letzten Tagen am Hangar des Aeroclubs in Morschenich Sachbeschädigungen begangen.

An zwei Seiten der Halle hatten sie in einer Größe von etwa sechs mal zwei Metern Parolen in Bezug auf die Problematik um den Hambacher Forst aufgebracht.

Die Tatzeit muss zwischen Sonntag, 18 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15:30 Uhr liegen. Die Ermittlungskommission (EK) Hambach hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. (pk)

