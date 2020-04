Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zum wiederholten Male ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, wurde durch eine aufmerksame Zeugin mitgeteilt, dass ein ihr bekannter 30-Jähriger aus Bad Dürkheim mit seinem Dacia an ihrem Wohnanwesen vorbeigefahren sei. Der Fahrer ist derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der gleiche Fahrer begegnete mit seinem Fahrzeug am Donnerstag kurz nach 05.00 Uhr nochmals der Zeugin in der Kaiserslauterer Straße, weshalb zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden. Zudem droht dem Fahrer die Sicherstellung seines Fahrzeugs.

