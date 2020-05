Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliches Überholen

Buchholz (ots)

Am 07.05.2020 kam es gegen Mittag zwischen 12:10 Uhr und 12:20 Uhr zu gefährlichen Fahr- und Überholmanövern in der Hauptstraße in Buchholz und nachfolgend auf der Landstraße. Zunächst wurde ein Motorradfahrer von einem Pkw der Marke Dodge (Typ RAM) mit einem Anhänger so überholt das er beinahe zu Fall gekommen wäre. Kurz darauf regte sich der Fahrer des Gespanns über eine Verkehrsteilnehmerin auf, die auf das nahegelegene Tankstellengelände abbiegen wollte. Auf der Landesstraße kurz vor der Einmündung zum Flugplatz Eudenbach überholte der Mann noch einen Lkw trotz Gegenverkehr. Der entgegenkommende Lkw konnte nach Angaben des Zeugen nur durch starkes Abbremsen einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

