Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm - Brand einer Hecke löst größeren Einsatz aus

Nieder-Olm (ots)

Mittwoch, 18.03.2020, 21:28 Uhr

Am Mittwochabend kam es in Nieder-Olm zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 21:28 Uhr gingen zahlreiche Notrufe über einen Brand in der Straße Am Hahnenbusch ein. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Hecke im Vollbrand vor, die mit einem Zaun zur Einfriedung eines dortigen Parkplatzes diente. Durch den Brand wurden die Hecke, der umgrenzende Zaun, sowie die Parkplatzbeleuchtung größtenteils völlig zerstört. Die Brandursache ist derzeit völlig unklar. Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mainz 3 ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

