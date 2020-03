Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Hechtsheim - Unfall mit vier Verletzten Personen - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

17.03.2020, 14:40 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es in der Dekan- Laist-Straße in Mainz- Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Gegen 14:40 Uhr befahren ein VW Scirocco und ein Audi A 6 hintereinander die Dekan-Laist-Straße in Richtung Rheinhessenstraße. Als der 25-jährige Fahrer des VW Scirocco ausschert um in eine Parklücke zu fahren, fährt der 26-jährige Audifahrer dem VW derart unglücklich auf, dass der VW einige Meter quer über Fahrbahn geschoben und so stark beschädigt, dass der 25-jährige Beifahrer von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden muss. Der Fahrer und ein weiterer Fahrzeuginsasse, beide ebenfalls 25 Jahre alt, konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle drei Insassen des VW Scirocco, sowie der Fahrer des Audi A6 wurden leicht verletzt und mussten in einem Mainzer Krankenhaus behandelt werden. Neben den Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3, waren die Berufsfeuerwehr Mainz, sowie vier Rettungswagen und eine Notärztin im Einsatz. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme, musste die Dekan-Laist-Straße für ca. eine Stunde teilweise voll gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

