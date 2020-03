Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl: Mann gibt sich als Elektriker aus

Mainz-Bretzenheim (ots)

Montag, 16.03.2020, 09:20 Uhr

Am Montagmorgen klingelt ein Mann bei einem 81-Jährigen in Mainz-Bretzenheim und gibt sich als Elektriker aus. Er müsse in die Wohnung um den Strom zu prüfen. Er bittet den älteren Herrn im Schlafzimmer das Licht ein- und ausschalten während er sich in der Wohnung unbeobachtet bewegt. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hat, stellt der 81-Jährige fest, dass Wertgegenstände sowie Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet wurden.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 180 cm groß - circa 40 Jahre alt - schmale Statur - dunkelblond - graues Langarmhemd - Jeans - schwarze Schuhe - große kastenförmige Umhängetasche

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

