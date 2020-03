Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Paketzusteller beklaut

Ingelheim (ots)

16.03.2020, 11:46 Uhr

Der 27-jährige Paketzusteller war am Montagmorgen routinemäßig mit der Auslieferung seiner Pakete beschäftigt. Gegen 11:46 Uhr verließ er in der Albert-Schweitzer-Straße in Ingelheim sein Zulieferfahrzeug, um seine Pakete zuzustellen. Als er von der Zustellung wieder zurück zur Straße kam, traute er seinen Augen nicht. Sein Lieferwagen war nicht mehr dort. Letztlich ist der Lieferwagen weder abgeschleppt noch weggerollt, sondern gestohlen worden. Derzeit fehlen von Täter und Fahrzeug jede Spur. Bei dem Lieferwagen handelt es sich um einen weißen Fiat Ducato, Baujahr 2014. Am Lieferwagen waren amtliche Kennzeichen mit Mainzer Städtekennung angebracht.

Die Ingelheimer Polizei sucht dringend nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingleheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell